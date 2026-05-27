رئیس اورژانس استان یزد از مسمومیت غذایی تعدادی از کارگران یک مرکز صنعتی در شهرستان بهاباد خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،دکتر جواد سهیلی از مسمومیت غذایی تعدادی از کارگران یک مرکز صنعتی در شهرستان بهاباد خبر داد و گفت: روز چهارشنبه ششم خرداد ۱۴۰۵، تماسی مبنی بر وقوع این حادثه از طریق اورژانس ۱۱۵ دریافت و بلافاصله آمبولانس به محل اعزام شد.وی، افزود: افراد دچار علائم مسمومیت غذایی، پس از ارزیابی اولیه توسط نیروهای امدادی اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.
رئیس اورژانس استان یزد همچنین ادامه داد: با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش دمای هوا، احتمال فساد سریعتر مواد غذایی و بروز مسمومیت غذایی بیشتر میشود و رعایت اصول بهداشتی در تهیه، نگهداری و مصرف غذا اهمیت ویژهای دارد. رعایت بهداشت در نگهداری غذا و مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم گوارشی، بسیار حائز اهمیت است.