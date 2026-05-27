به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد ،دکتر جواد سهیلی از مسمومیت غذایی تعدادی از کارگران یک مرکز صنعتی در شهرستان بهاباد خبر داد و گفت: روز چهارشنبه ششم خرداد ۱۴۰۵، تماسی مبنی بر وقوع این حادثه از طریق اورژانس ۱۱۵ دریافت و بلافاصله آمبولانس به محل اعزام شد.وی، افزود: افراد دچار علائم مسمومیت غذایی، پس از ارزیابی اولیه توسط نیرو‌های امدادی اورژانس ۱۱۵، برای ادامه درمان به مرکز درمانی منتقل شدند.

رئیس اورژانس استان یزد همچنین ادامه داد: با توجه به آغاز فصل گرما و افزایش دمای هوا، احتمال فساد سریع‌تر مواد غذایی و بروز مسمومیت غذایی بیشتر می‌شود و رعایت اصول بهداشتی در تهیه، نگهداری و مصرف غذا اهمیت ویژه‌ای دارد. رعایت بهداشت در نگهداری غذا و مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علائم گوارشی، بسیار حائز اهمیت است.