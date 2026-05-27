مردم ولایتمدار و مقاوم استان دیشب هم در لبیک به فرمان رهبر خود در خیابانها و میادین اصلی شهرها پرشور حاضر شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مردم در این تجمعات، هم بر حضور و استقامت در میدان پای فشردند و هم یاد رئیس جمهور شهید خود را گرامی داشتند.
اجتماع کنندگان با اهتزاز پرچم مقدس کشورمان و سردادن شعار این را میگویند که برای دفاع از وطن تا پای جان ایستادهاند.
مردم ولایتمدار و مقاوم بجنورد، دیشب هم با حضور در خیابانها در لبیک به فرمان رهبر خود، یاد قائد شهید و شهدای خدمت را گرامی داشتند و با آرمانهای والای ایشان تجدید پیمان کردند.
مردم ولایتمدار دیگر مناطق استان هم دیشب در حمایت از رهبری، انقلاب اسلامی و خونخواهی شهدا، بار دیگر در خیابانها گرد هم آمدند