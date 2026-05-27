۴۹ نجاتگر خراسان جنوبی در آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی چهاردهمین کمیته اعطا و ارتقای درجه نجاتگری که با حضور ناظران کشوری و با هدف سنجش توان عملیاتی نجاتگران برگزار شدموفق به کسب نمره قبولی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان از برگزاری آزمون آمادگی جسمانی و مهارتی چهاردهمین کمیته اعطا و ارتقای درجه نجاتگری در استان خبر داد و گفت: این آزمون با حضور ناظران کشوری و با هدف سنجش توان عملیاتی نجاتگران برگزار شد.

محمود اکبری افزود: این آزمون با هدف ارزیابی توان جسمانی، مهارت‌های عملیاتی و آمادگی نیرو‌های امدادی برای حضور مؤثر در حوادث و سوانح برگزار شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف امداد و نجات مورد سنجش قرار گرفتند.

وی بابیان اینکه در این دوره از آزمون، ۴۰ نفر از آقایان و ۴۳ نفر از بانوان حضور داشتند ، گفت: پس از ارزیابی‌های تخصصی، ۲۷ نفر از آقایان و ۲۲ نفر از بانوان موفق به کسب نمره قبولی شدند.

اکبری با اشاره به اهمیت ارتقای سطح آمادگی نجاتگران افزود: برگزاری مستمر این آزمون‌ها نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی نیرو‌های امدادی، ارتقای سطح مهارت‌ها و آمادگی بهتر برای ارائه خدمات در شرایط بحرانی دارد.