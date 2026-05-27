مراسم عید سعید قربان در آسایشگاه کهریزک

جشن بزرگ عید سعید قربان امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ با حضور چهرههای فرهنگی و جمعی از هموطنان نیکوکار جهت اهدای قربانی و اهدای نذورات در آسایشگاه کهریزگ برگزار شد. امروز عطر عید سعید قربان در آسایشگاه کهریزک پیچید؛ مددجویان آسایشگاه کهریزک امسال نیز در حالی به استقبال عید سعید قربان رفتند که با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی و آیینی، فضای این مرکز درمانی توانبخشی به نمادی از همبستگی معنوی و پاسداشت ارزشهای اسلامی با رویکرد حمایت از اقشار آسیبپذیر تبدیل شد.
عکاس :امیرحسین شاهقلی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ - ۱۴:۳۷