به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه تهران در اطلاعیه‌ای تاکید کرد؛ ثبت نام الکترونیکی و بارگذاری مدارک برای آن دسته از داوطلبانی که تاکنون موفق به ثبت نام در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران برای شرکت در مرحله دوم آزمون دکتری تخصصی نشده‌اند تا ساعت ۲۴ یکشنبه دهم خرداد تمدید شد.

بر این اساس داوطلبان فوق باید مطابق با دستورالعمل‌های اعلام شده در موعد مقرر به نشانی ems۲.ut.ac.ir مراجعه و ثبت نام خود را کامل کنند.

دانشگاه تهران تاکید کرد؛ پس از انقضای مهلت تعیین شده، تحت هیچ شرایطی بازه ثبت نام تمدید نخواهد شد. عدم ثبت نام در موعد مقرر به منزله انصراف از مصاحبه و پذیرش در دانشگاه تهران است.

مدارک لازم برای ثبت نام مرحله دوم آزمون:

۱- عکس پرسنلی ۴*۳ (اجباری)

۲- صفحات شناسنامه و کارت ملی (اجباری)

۳- گواهی پایان تحصیلات و ریز نمرات تایید شده مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد (اجباری)

۴- گواهی صورتجلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد با درج نمره و درجه پایان نامه

۵- گواهی اشتغال به تحصیل مبنی بر دفاع از پایان نامه حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ ذکر معدل از موسسه محل تحصیل (اجباری خاص دانشجویان ترم آخر کارشناسی ارشد)

۶- مستندات و مدارک امتیاز آور مطابق جدول معیار‌های ارزیابی و سوابق پژوهشی و فناوری

۷- حکم کارگزینی و فرم ویژه متقاضیان استفاده از سهمیه مربیان و موافقت نامه دانشگاه محل خدمت با تحصیل تمام وقت و تعهد پرداخت شهریه تحصیل براساس قرارداد دانشگاه محل خدمت و دانشگاه تهران

واریز مبلغ ۵۵۴ هزار و ۵۳۱ تومان بابت ثبت نام در هر کد رشته محل از طریق درگاه الکترونیکی و دریافت کد رهگیری. وجه پرداختی در صورت انصراف یا عدم پذیرش مسترد نمی‌گردد.

بر اساس تاکید دانشگاه تهران عدم ثبت نام الکترونیکی یا عدم انتخاب هر یک از کد رشته محل‌ها در موعد مقرر منجر به محرومیت از مصاحبه آن کد رشته محل می‌گردد. بازه زمانی ثبت نام در اطلاعیه شماره ۲ متعاقباً اعلام می‌گردد.

بارگذاری همه مدارک و مستندات از طریق سامانه مذکور در تاریخ‌های مقرر الزامی است. به مدارکی که در موعد ثبت نام در سامانه بارگذاری نشده باشند، تحت هیچ شرایطی امتیاز تعلق نخواهد گرفت.

مصاحبه‌های دانشگاه تهران به صورت حضوری و جدول زمانبندی مصاحبه در اطلاعیه شماره ۲ متعاقباً اعلام می‌شود. عدم حضور داوطلب در محل انجام مصاحبه (دانشکده مربوطه) در زمان مقرر به منزله غیبت تلقی شده و امکان برگزاری مجدد مصاحبه وجود ندارد.

داوطلب باید به منظور اطلاع از مکان و زمان دقیق مصاحبه‌ها به سایت یا معاونت آموزشی واحد مربوطه مراجعه نماید. ضمنا محل برگزاری مصاحبه پردیس‌های خودگردان کیش، ارس در شهر تهران و پردیس البرز در دانشکده‌های اصلی است.

به همراه داشتن اصل کلیه مدارک بارگذاری شده به هنگام مصاحبه الزامی است. همچنین تبعات ناشی از مغایرت مدارک بارگذاری شده با اصل مدارک ارائه شده بر عهده داوطلب می‌باشد.

رشته امتحانی داوطلب باید با رشته فارغ التحصیلی (بر اساس دفترچه شماره ۱ راهنمای آزمون ورودی دکتری سال ۱۴۰۵ سازمان سنجش آموزش کشور) مطابقت داشته باشد، در غیر این صورت داوطلب مجاز به شرکت در مصاحبه نمی‌باشد.

کسب حد نصاب لازم از مجموع امتیازات آزمون کتبی و مصاحبه داوطلبان جهت پذیرش نهایی الزامی است.

با توجه به برگزاری آزمون کتبی توسط بعضی از دانشکده/دانشکدگان، داوطلبان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت دانشکده / دانشکدگان مربوط مراجعه نمایند.

شهریه‌های مربیان و پردیس‌های خودگردان متعاقبا اعلام خواهد شد. ضروری است داوطلبان به منظور اطلاع از هر گونه تغییرات احتمالی، مستمراٌ به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی ir.ac.ut.Academics و سایت دانشکدگان/ دانشکده/ پردیس/ مرکز/ موسسه مراجعه کنند.