بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی حاکی از تداوم وزش باد نسبتا شدید تا شدید تا روزهای اولیه هفته آینده به دلیل جابه جایی تودههای هوا و همچنین وجود گرادیان فشاری میباشد، به طوریکه در برخی از نقاط استان (به ویژه نیمه جنوبی) سرعت وزش باد به بیش از ۸۰ کیلومتر بر ساعت نیز خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ کارشناس هواشناسی استان گفت:طی روزهای پنجشنبه و جمعه عبور امواج تراز میانی جو سبب ناپایداریهایی در استان خواهد شد که عمدتا موجب افزایش ابر و احتمال رگبار در استان خواهد شد. همچنین سرعت وزش در مناطق بیابانی عراق و سوریه افزایش خواهد یافت که میتواند سبب ایجاد گردوخاک در این مناطق و انتقال آن به کشور و استان شود.
مرادی افزود: بر این اساس هشدار سطح زرد شماره ۱۴ اداره کل هواشناسی استان مرکزی در خصوص وزش باد شدید و گردوخاک روز گذشته صادر شده است.
دمای هوا طی روزهای آینده روند افزایشی خواهد داشت.