مردم ولایت‌مدار شهرستان قرچک با حضور در میدان امام خمینی (ره)، هشتاد و هفتمین شب پیاپیِ حمایت خود از مدافعان امنیت و نیرو‌های مسلح مقتدر کشور را گرامی داشته و بر تداوم ایستادگی در جبهه حق تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اجتماعی که با هدف قدردانی از مجاهدت‌های شبانه‌روزی ارتش، سپاه و نیرو‌های انتظامی در حفاظت از مرز‌های جغرافیایی و اعتقادی کشور برگزار شد، نشان‌دهنده پیوند ناگسستنی مردم و قوای مسلح است. اهالی قرچک با حضور پرشور خود اعلام کردند که در مواجهه با تهدیدات دشمنان، صفی واحد و بنیانی مرصوص در پشت سر نیرو‌های مسلح هستند.

شرکت‌کنندگان در این پویشِ ۸۷ روزه، با سردادن شعار‌های انقلابی، تبعیت محض خود را از دستورات فرماندهی معظم کل قوا، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای ابراز داشته و امنیت پایدار امروز را مرهون ایثارگری سبزپوشان و دلیرمردان نظامی کشور دانستند.