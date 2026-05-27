حادثه ریزش آوار ساختمانی در یکی از روستاهای شهرستان باخرز، ۷ مصدوم بر جای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر شبکه بهداشت و درمان باخرز گفت: به دنبال تماس تلفنی مردم با اورژانس ۱۱۵ مبنی بر ریزش آوار ساختمانی در روستای اِشتیوان در بخش مرکزی این شهرستان، بلافاصله آمبولانسها از پایگاههای شهری باخرز و جادهای کوه سفید به محل حادثه اعزام شدند.
جواد آفریدون افزود: این حادثه که حین عملیات ساختوساز اتفاق افتاد، ۷ مصدوم بر جای گذاشت که توسط عوامل اورژانس، اقدامات اولیه درمانی و پیشبیمارستانی را دریافت کردند.
وی ادامه داد: ۳ نفر از مصدومان برای تکمیل مراحل درمان به بیمارستان خاتمالانبیا (ص) تایباد و ۳ مصدوم دیگر به بیمارستان خاتمالانبیا (ص) باخرز انتقال یافتند.
وی بیان کرد: حال عمومی مصدومان حادثه مساعد و مطلوب گزارش شده است.
آفریدون گفت: مردم بایستی هنگام عملیات ساختمانی از تجهیزات ایمنی مناسب، مانند کلاه ایمنی استفاده کنند و اصول فنی سازه و استحکام بخشی موقت در بخشهای در حال تعمیر را رعایت نمایند.