رئیس کل دادگستری استان تهران با قدردانی از قضات دادگستری و دادسرای شهرستان بهارستان، این حوزه قضایی را در حذف اطاله دادرسی و حفظ میانگین موجودی زیر ۱۰۰ فقره پرونده پیشرو ارزیابی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی القاصی در ادامه سفر یک روزه به شهرستان بهارستان در جمع قضات دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان ضمن گرامیداشت آغاز دهه امامت و ولایت، تبعیت از ولایت را مایه انسجام ملی و میثاقی ناگسستنی میان امت و حاکمیت دانست که در سایه آن، تمامی بن‌بست‌های پیش رو گشوده و پیروزی محقق خواهد شد.

وی به اهمیت کار قضاوت و مسئولیت خطیر ناشی از آن اشاره کرد و گفت: تلاش‌ها و اقدامات قضات و کارکنان دادگستری و دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بهارستان در مجموع موجب شده تا خدمات قضایی، علی‌رغم تراکم بالای جمعیت در این منطقه که پرجمعیت‌ترین شهرستان استان تهران محسوب می‌شود، به صورتی مناسب و قابل قبول ارائه شود.

عضو شورای‌عالی قوه قضائیه بازدید‌های میدانی و نظارتی که به صورت مستمر در سطح استان انجام می‌شود را از جمله برنامه‌های مدیریتی و در اجرای برنامه‌های عملیاتی دادگستری استان تهران توصیف کرد که حتی در جنگ تحمیلی سوم نیز متوقف نبوده و مداوم در حال اجرا است.

علی القاصی هماهنگی و همدلی موجود میان رئیس دادگستری و دادستان این شهرستان را از نقاط مثبت و حائز اهمیتی دانست که در کنار تلاش جهادگونه قضات شریف و کارکنان خدوم به پاسخگویی به درخواست‌های مردم و رسیدگی به پرونده‌های قضایی مشغول هستند.

القاصی در جمع قضات و مدیران دفاتر کل حوزه قضایی شهرستان بهارستان با تقدیر از فعالیت و اقدامات صورت گرفته در یک سال اخیر و خصوصا در ایام جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: با تلاش شبانه‌روزی که یکایک شما همکاران در شهرستان بهارستان بکار گرفته‌اید و تدابیر و مسئولیت‌پذیری رئیس دادگستری و دادستان شهرستان امروز وجود یک وضعیت مناسب و پایدار بر اساس هدف گذاری‌های انجام شده در شعب شهرستان قابل مشاهده است.

بهارستان پیشرو در حذف اطاله دادرسی

وی با ارائه برخی از گزارش‌های آماری ارائه شده توسط معاونت آمار و فناوری اطلاعات دادگستری، گفت: اطاله دادرسی که یکی از موضوعات مبتلابه در بسیاری از حوزه‌ها و واحد‌های قضایی استان و حتی کشور می‌باشد در شهرستان بهارستان که پرجمعیت‌ترین شهرستان استان تهران است، وجود ندارد و این شهرستان یکی از حوزه‌های قضایی پیشتاز در رسیدگی به پرونده‌های قضایی در سطح استان تهران است، که در آن اطاله دادرسی وجود ندارد.

وی افزود: در حالی که میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در استان تهران بیش از ۷۰ روز است، در بهارستان این عدد به زیر یک ماه رسیده است.

رئیس کل دادگستری افزود: میانگین زمان رسیدگی حتی در پرونده‌هایی با موضوعات دعاوی خانوادگی و همچنین رسیدگی به شکوائیه‌های کیفری در دادسرا به زیر ۱۰ روز نیز تقلیل یافته و موجب شده تا یک رضایت عمومی از بابت تسریع در رسیدگی‌ها و عدم وجود اطاله دادرسی در بهارستان شاهد باشیم.

القاصی میزان ورودی پرونده‌های قضایی به شهرستان بهارستان را در یک ماه ۶۲۰۰ فقره اعلام کرد و افزود: با تلاش همکاران، به همین میزان شاهد مختومه شدن پرونده‌های قضایی در هر ماه هستیم به طوری که در حال حاضر کمترین میزان پرونده مسن را در این شهرستان داریم.