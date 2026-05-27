دوره ضمن خدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی در گراش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر گراش گفت: دوره ضمن خدمت آمادگی و واکنش اضطراری در شرایط دفاعی با حضور شهرستان‌های لارستان، خنج و اوز به میزبانی گراش برگزار شد.

محمد شکاری افزود: در این کارگاه تخصصی ۱۶ نفر از کارکنان جمعیت هلال‌احمر، آخرین شیوه‌ها و روش‌های واکنش سریع در شرایط بحرانی و دفاعی را فرا گرفتند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر گراش بیان کرد: برگزاری این قبیل دوره‌ها در منطقه زمینه ساز هم افزایی بیشتر نیرو‌های امدادی برای مدیریت بهینه حوادث و کاهش خسارت در شرایط حساس خواهد بود.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.