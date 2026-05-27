کتاب «حوالی احمد» به قلم فائضه غفارحدادی و شرحی از احوالات شهید احمد کاظمی در کمتر از سه ماه به چاپ پنجم رسید.

فائضه غفارحدادی نویسنده کتاب «حوالی احمد» در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما در توضیح انتخاب نام «حوالی احمد» گفت: «از این جهت اسم کتاب را حوالی احمد گذاشتم که روایت‌های این کتاب صرفاً به شخصیت احمد کاظمی و خود احمد کاظمی نپرداختند و احمد کاظمی در یک هاله‌ای از اطرافیان، اتفاقات، ماجرا‌ها و بستر‌ها روایت می‌شود.

وی افزود: در واقع ما با این روایت‌ها یک دوری حول شخصیت احمد کاظمی در آن زمانه و بین آن آدم‌ها می‌زنیم و فهم ما از این شهید با این سفری که حول احمد و در حوالی احمد انجام می‌دهیم از طریق کلمه‌ها و هجده روایت‌ برای ما ایجاد می‌شود.



غفارحدادی با بیان اینکه دوست داشتم بگویم که اگر یک فرمانده‌ای موفق است به‌تنهایی نمی‌توانسته کاری کند خاطرنشان کرد: روایت‌هایی به فاصله زمانی بیست سال بعد از شهادت حاج احمد از دیگر خصوصیات شاخص حوالی احمد است.

نویسنده «حوالی احمد» گفت: شهید احمد کاظمی در دوران دفاع مقدس نوزده عملیات را فرماندهی کرده که کمتر جایی به آن اشاره شده است.

وی گفتگو با همسر شهید کاظمی از ویژگی های این کتاب خواند و افزود: ویژگی دیگر این کتاب که آن را از کتاب‌های پیشین برجسته‌تر می‌کند این است که راوی‌های جدیدی به خواننده معرفی شده است. بعضی از این راوی‌ها پیش‌ازاین با کسی یا جایی درباره شهید احمد کاظمی صحبت نکرده بودند و اولین‌بار است که مکنونات قلبی، خاطرات و برداشت‌های خودشان را با خواننده به اشتراک می‌گذارند. مهم‌ترین این راوی‌های جدید، همسر حاج‌احمد است که در طی این بیست سال با هیچ رسانه و کتابی گفت‌و‌گو نکرده بودند.

غفارحدادی تصریح کرد: این کتاب حاصل مصاحبه‌هایی است که شخصاً با افراد انجام دادم. البته پیش‌ازاین مصاحبه‌های بسیاری هم به‌صورت مکتوب از افراد دیگری داشتم و یک سبقه‌ای که در ذهنم از این شخصیت وجود داشته از نظر خودم خیلی صحنه شفافی بوده است. ولی ترجیح دادم که این جست‌و‌جو را خودم پی‌بگیرم و به این نتیجه‌هایی که در مصاحبه‌های قبلی بوده برسم.

وی خاطرنشان کرد:شهید احمد کاظمی در روز عرفه سال 1384 در ماموریت پروازی در ارومیه به شهادت رسید.

فائضه غفارحدادی،پیش از این آثاری مثل «خط مقدم»، «یک محسن عزیز»، «خورشید که غرق نمی‌شود»، «شبیه»، «دورت بگردم»، سفرنامه‌های «الی…»، «دهکده خاک‌برسر»، «سر بر خاک دهکده» نویسندگی کرده است.