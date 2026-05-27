برنامه نمایندگان ایران در مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا
برنامه رقابتهای ورزشکاران ایران در بیست و دومین دوره مسابقات دو و میدانی جوانان قهرمانی آسیا مشخص شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، مسابقات تیم جوانان ایران در بیست و دومین دوره رقابتهای دو و میدانی قهرمانی آسیا ۲۰۲۶ هنگ کنگ از پنجشنبه ۷ خرداد در حالی آغاز میشود که امیررضا آهنین مرام در پرتاب چکش، نخستین نماینده کشورمان برای رویارویی با سایر رقبای آسیایی خواهد بود.
برنامه رقابتهای دو و میدانی کاران ایران در این دوره از مسابقات قهرمانی آسیا به شرح زیر است:
زمان به وقت تهران
پنجشنبه ۷ خرداد
۰۴:۳۰ – فینال پرتاب چکش - امیررضا آهنین مرام
۱۳:۳۰ – فینال پرتاب وزنه - کیارش کابلی
۱۴:۴۰ – فینال ۱۵۰۰ متر – مریم احمدی
جمعه ۸ خرداد
۰۴:۵۵ – مقدماتی ۸۰۰ متر– مریم احمدی
۰۵:۱۵ – مقدماتی ۸۰۰ متر– محمد صالح کمره
۰۶:۰۵ – مقدماتی پرتاب دیسک – حامد نفر
۱۵:۴۵ – فینال ۳۰۰۰ متر بامانع– هانیه شه پری
شنبه ۹ خرداد
۱۳:۱۰ – فینال ۳۰۰۰ متر– هانیه شه پری
۱۴:۴۰ – فینال ۱۵۰۰ متر– محمد صالح کمره
یکشنبه ۱۰ خرداد
۰۴:۳۰ – فینال پرتاب دیسک – حامد نفر
۱۳:۱۵ – فینال ۸۰۰ متر – مریم احمدی
۱۳:۲۵ – فینال ۸۰۰ متر – محمد صالح کمره