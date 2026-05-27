تیم‌های نساجی مازندران و شهرداری نوشهر در هفته بیست و ششم لیگ آزادگان، امروز به مصاف مس کرمان و پارس جنوبی جم می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، دیدار‌های هفته بیست و ششم مسابقات لیگ دسته یک فوتبال باشگاه‌های کشور؛ امروز چهارشنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۵ در شهر‌های مختلف پیگیری می‌شود.

دو نماینده استان مازندران امروز به مصاف حریفان می‌روند.

در یکی از دیدار‌های این هفته تیم نساجی مازندران از ساعت ۱۷ امروز در کرمان به مصاف مس این شهر می‌رود. شاگردان رضا عنایتی پس از برد شیرین هفته گذشته مقابل نود ارومیه، حالا فقط یک امتیاز با صدر جدول فاصله دارند، اما با تیم رده سوم هفت امتیاز فاصله ایجاد کرده‌اند.

عنایتی و تیمش برای حفظ امید صعود، در این بازی به دنبال سه امتیاز حیاتی هستند.

نساجی اکنون با ۵۰ امتیاز و پس از تیم مس شهر بابک در رده دوم جدول قرار دارد و مس کرمان با ۳۴ امتیاز در رده هفتم جدول جای دارد.

در یکی از دیدار‌های دیگر این هفته تیم شاهین (شهرداری) نوشهر از ساعت ۱۶:۳۰ امروز چهارشنبه در استادیوم شهدای چالوس به مصاف پارس جنوبی جم می‌رود.

تیم شاهین (شهرداری) نوشهر که در جدول رده‌بندی ۲۲ امتیازی است و تنها به لطف تفاضل گل، یک رده بالاتر از منطقه سقوط ایستاده امروز به دنبال ۳ امتیاز این بازی خانگی است.

از سوی دیگر، جمی‌های که برای جلوگیری از افزایش اختلاف امتیاز با منطقه صعود، نباید در این بازی امتیاز از دست بدهند، با انگیزه مضاعفی پای به چالوس می‌گذارند. پارس جنوبی با ۳۶ امتیاز در رده پنجم جدول جای دارد.

شاگردان محسن بنگر که هفته گدشته میزبانشان تیم صدرنشین مس شهر بابک را با مساوی متوقف کرده بودند امروز امیدوار به پیروزی در این بازی هستند.

برنامه بازی‌های هفته بیست و ششم لیگ آزادگان:

چهارشنبه ۶ خرداد ۱۴۰۵

شهرداری نوشهر - پارس جنوبی جم

ساعت ۱۶:۳۰

نود ارومیه - آریو اسلامشهر

۱۶:۴۵

نیروی زمینی - هوادار

۱۶:۴۵

مس کرمان - نساجی مازندران

۱۷:۰۰

بعثت کرمانشاه - شناورسازی قشم

۱۷:۰۰

داماش گیلان - نفت و گاز گچساران

۱۷:۰۰

پالایش نفت بندرعباس - فرد البرز

۱۸:۰۰

سایپا - مس شهر بابک

۱۸:۴۵

صنعت نفت آبادان - کارا گستر

۱۸:۴۵