به گزارش خبرگزاری صداوسیما‌ی مرکز خلیج فارس، معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان گفت: در اجرای این طرح تاکنون هفتصدوچهل و هفت بازرسی و ۶۶ پرونده از واحد‌های صنفی تشکیل و به تعزیرات حکومتی ارسال شده است.

عبدالرضا پیروی منش افزود: ارزش این پرونده‌ها بیش از ۲ میلیارد ریال است.

وی گفت: محور اصلی این بازرسی‌ها، مبارزه با گران‌فروشی و شفاف‌سازی زنجیره تامین است.

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان سازمان صمت هرمزگان افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف میتوانند با شماره ۱۲۴ سازمان صمت هرمزگان تماس بگیرند.

به گفته بازرسان، سامانه جامع تجارت اکنون به چشمِ بیدارِ بازار تبدیل شده است.

بسیاری از مردم می‌گویند با وجود قیمت‌های بالا، گاهی تشخیص قطعه اصلی از تقلبی برایشان غیرممکن است.