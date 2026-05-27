انتظار چندینساله مالکان اراضی فاز ۲ خاوران تبریز برای تعیینتکلیف زمینهایشان وارد مرحله تازهای شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، در نشست ویژه با حضور معاون عمرانی استاندار، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی و مسئولان ارشد دیوان محاسبات کشور، موانع حقوقی و فنی این پروژه بهطور دقیق مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه که با هدف تسریع در رفع مشکلات ساکنان این منطقه تشکیل شد، بر ضرورت تعامل دستگاههای اجرایی و نظارتی برای عبور از بنبستهای قانونی تأکید شد.
ظفر محمدی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، با تأکید بر اینکه حل مشکلات مردم اولویت اصلی استانداری است، اظهار کرد: رفع موانع اراضی فاز ۲ خاوران با جدیت و به صورت مستمر دنبال میشود تا ساکنان این منطقه پس از سالها بلاتکلیفی به حقوق قانونی خود دست یابند.
در این نشست با تکیه بر ظرفیتهای قانونی دیوان محاسبات، راهکارهایی برای تسریع در فرآیندهای اداری و حقوقی ارائه شد تا با هماهنگی دستگاههای ذیربط، بستر لازم برای رفع مشکلات چندینساله اهالی فاز ۲ خاوران فراهم گردد.
شهرک خاوران یک شهرک مسکونی در حال ساخت واقع در شهر تبریز و در حوزه استحفاظی شهرداری منطقه ۹ این شهر است. این شهرک در مساحت ۸۲۰ هکتار از شمال به جاده باسمنج، از جنوب به بزرگراه تبریز_تهران، از شرق جاده زرنق و از غرب آزادراه شهید کسایی و پیامبر اعظم(صلی الله علیه و آله) متصل میشود.
شهرک خاوران متشکل از ۳۵۰ هکتار خود شهرک ۳۲۰ هکتار آذران و ۱۲۰ هکتار اراضی فتح آباد است که خود روستای فتحآباد نیز در داخل شهرک واقع شده است. زمینهای موسوم به فاز دوم خاوران از جمله معضلات بیش از ۲۰ ساله کلانشهر تبریز است که بیش از چهار هزار نفر از شهروندان این شهر با این مشکل درگیر هستند.