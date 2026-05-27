ستاد مردمی دیه استان اردبیل اعلام کرد: بمناسبت عید سعید قربان، یک خیر نیکاندیش و فرهنگی که پیشتر در آزادسازی ۱۲ زندانی جرایم غیرعمد مشارکت داشت، ۶۰۰ میلیون ریال به خرید گوشت برای آنها اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی ستاد مردمی دیه استان اردبیل، این حامی گمنام امروز امکان تهیه گوشت قربانی را برای خانوادههای زندانیانِ آزاد شده فراهم کرد تا سفرههای آنان نیز در روزهای پربرکت عید قربان، رنگ و بوی ایثار و همدلی به خود بگیرد.
این خیر هدف خود را تداوم حمایت از خانوادههایی دانست که با وجود بازگشت سرپرستشان به آغوش خانه، همچنان نیازمند همراهی و دلگرمی بیشتر هستند.
وی معتقد است که گرهگشایی از کار مردم، به ویژه در اعیاد مذهبی، تکلیفی انسانی است و آرامشی وصفناپذیر را به قلب انفاقکننده هدیه میدهد.