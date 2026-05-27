رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران، از ثبت ۶۵۰ مورد اصابت در مناطق مختلف تهران، اسکان هزاران شهروند آسیب‌دیده و پیشرفت ۹۱ درصدی عملیات بازسازی واحدهای خسارت‌دیده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مهدی بابایی، با اشاره به آخرین گزارش مدیریت بحران پایتخت در جریان «جنگ رمضان» گفت: تاکنون ۶۵۰ مورد اصابت در مناطق ۲۲گانه شهر تهران ثبت شده که بیشترین تعداد مربوط به مناطق ۳، ۲۱ و یک بوده است. در جریان این حوادث، ۱۲۶۰ نفر به شهادت رسیده و ۲۸۰۲ نفر نیز مصدوم شده‌اند. همچنین ۵۷۴۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کرده‌اند و ۱۲۵ نفر نیز بستری شدند.

وی در ادامه درباره حمایت‌های اجتماعی و روانی از آسیب‌دیدگان توضیح داد: ۹۸۶۸ نفر از داوطلبان و جهادگران در فرآیند امدادرسانی مشارکت داشتند و ۳۱۲۲۹ مورد پاسخگویی تلفنی و ۴۱۹ مورد حمایت روانشناختی نیز به شهروندان ارائه شده است. همچنین ۵۸ چادر ویژه برای مواقع خاص برپا شده است.

بابایی با اشاره به خسارات وارد شده به واحدهای ساختمانی گفت: تاکنون کار ۳۹۴۶۹ واحد خسارت جزئی با پیشرفت ۹۷ درصدی بازسازی، ۸۹۳۷ واحد دارای خسارت متوسط با پیشرفت ۸۰ درصدی بازسازی، ۷۴۸ واحد نیازمند مقاوم‌سازی با پیشرفت ۳۵ درصدی بازسازی و ۱۷۲۸ واحد نیازمند تخریب و نوسازی با پیشرفت ۴۰ درصدی بازسازی پیش رفته و در دست اقدام است. در مجموع پیشرفت عملیات بازسازی این واحدها به ۹۱ درصد رسیده است.

رئیس کمیته ایمنی شورای شهر تهران درباره خدمات رفاهی و اسکان آسیب‌دیدگان نیز گفت: بیش از ۱۴۰۸ کارت رفاه ۱۰۰ میلیون تومانی، ۸۶۱ کارت ۲۰۰ میلیون تومانی و ۱۱۷۲ کارت ۴۰۰ میلیون تومانی میان خانواده‌های آسیب‌دیده توزیع شده است.

وی اضافه کرد: در حوزه اسکان اضطراری، ۴۶ هتل برای اسکان موقت در نظر گرفته شد که تاکنون ۱۷۱۸ خانوار شامل ۵۷۵۹ نفر در آنها اسکان داده شده‌اند. همچنین ۹۵۶ ودیعه اسکان موقت نیز به خانوارهای آسیب‌دیده پرداخت شده است.