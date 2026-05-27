به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: دریا صبح آرام و بعدازظهر به ویژه در تنگه هرمز کمی مواج خواهد بود که با احتیاط شناور‌های سبک، دریا برای رفت و آمد و امور دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

مجتبی حمزه نژاد افزود: این شرایط جوی و دریایی با اندکی تغییر، تا پایان هفته ادامه دارد.

به لحاظ دمایی در دو روز آینده ضمن ماندگاری هوای گرم، افزایش نسبی دمای بیشینه در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.

عامری