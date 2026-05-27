مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های نظارتی رزن، در قالب «قرارگاه شهرستانی نظارت بر بازار»، از نزدیک بر عملکرد واحد‌های صنفی کلیدی این شهرستان نظارت کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، محور اصلی این بازدیدها، بررسی وضعیت عرضه و قیمت‌گذاری در واحد‌های نانوایی، فروشگاه‌های مصالح ساختمانی و مراکز عرضه کالا‌های اساسی بود.

فرهاد جهانیان، فرماندار رزن در این برنامه بر لزوم حفظ ثبات قیمت‌ها و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان تأکید کرد و گفت: هر گونه تخلف از جمله احتکار، گران‌فروشی و عرضه کالای تاریخ‌گذشته، با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

این بازدید‌ها در چارچوب فعالیت «قرارگاه شهرستانی نظارت و بازرسی از اصناف و بازار» انجام می‌شود، هدف از تشکیل این قرارگاه، رصد دقیق و هوشمندانه روند عرضه کالا، پیشگیری از نوسانات قیمتی و ایجاد شفافیت در بازار است تا آرامش خاطر مردم در تأمین مایحتاج روزانه‌شان حفظ شود.

مدیران دستگاه‌های متولی در این بازدید، ضمن دریافت گزارش میدانی از وضعیت بازار، دستورات لازم را جهت رفع موانع موجود و تسریع در عرضه کالا به بازار صادر کردند.