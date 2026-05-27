آیت‌الله جوادی آملی با بیان اینکه عید رسمی اسلام، بدرقه یک عبادت است، تاکید کردند: عید سعید قربان، بدرقه احرام و حج تمتّع و عمره تمتّع است؛ یعنی وقتی بنده عبادتش را انجام داد، به پیشگاه مولایش نزدیک شد جشن می ‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حضرت آیت‌الله جوادی آملی با تبیین جایگاه رفیع عید سعید قربان، بر این نکته تأکید دارند که اعیاد اسلامی برخلاف جشن‌های تشریفاتی، در حقیقت «بدرقه یک عبادت بزرگ» هستند. ایشان عید قربان را ثمره‌ی بندگی در مناسک حج و جشنی متعلق به تمام امت اسلامی برمی‌شمارند.

ایشان تصریح کرد: عید سعید قربان که از اعیاد بزرگ اسلامی است به پیشگاه ولی عصر (ارواحنا فداه) تهنیت و به عموم مسلمان‌ها و شما برادران و خواهران نمازگزار با ایمان تبریک عرض می‌کنیم.

آیت‌الله جوادی آملی گفت: این عید همانند عید سعید فطر از برجسته‌ترین روز‌های پربرکت اسلامی است. مستحضرید که عید رسمی اسلام، بدرقه یک عبادت است. عید تشریفاتی به آن معنا نیست.

این مرجع تقلید شیعیان تاکید کرد: جریان عید فطر، بدرقه ماه مبارک رمضان است و عید سعید قربان، بدرقه احرام و حج تمتّع و عمره تمتّع و اینهاست؛ یعنی وقتی بنده عبادتش را انجام داد، به پیشگاه مولایش نزدیک شد جشن می‌گیرد و این جشن برای همین دو عبادت بزرگ اسلامی است.

ایشان عنوان کرد: اعیاد دیگر که مربوط به ولایت است آن هم از همین سنخ است. اگر روز جمعه را عید گفتند برای آن نماز جمعه است و اگر عید غدیر عید هست برای آن ولایت است.

آیت‌الله جوادی آملی ادامه داد: در اسلام عید بدرقه عبادت یا در صحابت عبادت است و این عید برای جوامع اسلامی است تنها برای شیعه نیست، «لِلْمُسْلِمِینَ عِیداً» که همه مسلمان‌ها این روز را باید به برکت خطبه‌های امام جشن بگیرند.