عید قربان به خصوص در بین اقوام ترکمن با آداب رسوم خاصی برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، عید رسمی مردم ترکمن، عید قربان است که در میان ترکمنهای خراسان شمالی به مدت سه روز برگزار میشود و مردم آیینهای خاصی را برگزار میکنند.
پیش از عید، مردم ترکمن به تمیز کردن خانه و پوشیدن لباس نو، معطر کردن خود، پخت نان، دیدار از بزرگ ترها و بعد از آن اقامه نماز عید و خوردن گوشت قربانی از رسومی است که هنوز در میان ترکمنها دیده میشود.
اهل تسنن عید قربان را تا چند روز جشن میگیرند و بسیاری از مراسم نامزدی و عروسی را در این روزها برگزار میکنند.
در این عید، هر فرد به اندازه توان خود، به تنهایی یا شریکی گاو، گوسفند، بز ذبح میکنند.
آنها از صبح روز عید غذا نمیخورند و گوشت قربانی را به صورت قورمه میپزند و با آن را همراه خانواده، دوستان و آشنایان میل میکنند.
در بازار پر رونق یکه سعود هم جلوههایی از این عیدانهها موج میزند.