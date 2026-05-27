سومین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» با پخش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی و یادی از بهناز نازی و یعقوب صباحی ۲ هنرمند فقید تئاتر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سومین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» روز جمعه هشتم خرداد ماه با پخش فیلم تئاتر «درخشش در ساعت مقرر» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی به میزبانی تالار مشاهیر مجموعه تئاتر پیش روی مخاطبان قرار میگیرد.
در این ویژه برنامه که با یادی از بهناز نازی و یعقوب صباحی ۲ هنرمند فقید تئاتر و از اعضای اصلی گروه تئاتر «شایا» برگزار میشود، نمایش موفق «درخشش در ساعت مقرر» به نویسندگی و کارگردانی حمیدرضا نعیمی که آذر و دی سال ۱۳۹۱ در تالار قشقایی مجموعه تئاترشهر روی صحنه رفت، برای مخاطبان به نمایش در میآید.
رویا افشار در نقش ماریا، سیاوش چراغی پور در نقش دارکو، بهناز نازی درنقش اِما، یعقوب صباحی در نقش نیکلای، رامونا شاه در نقش سوزان سانتاگه، کتانه افشاری نژاد در نقش زانا، بهار نوحیان در نقش لیلا از جمله هنرمندانی بودند که به عنوان بازیگر در این پروژه نمایشی که از جمله آثار موفق و پرمخاطب حمیدرضا نعیمی و گروه تئاتر «شایا» محسوب میشود، حضور داشتند.
شهرام کرمی مشاور کارگردان، علی زارعی دستیار اول کارگردان و برنامه ریز، آهو ایمانی دستیار دوم کارگردان و منشی صحنه، یوسف رستمی مدیر صحنه، مهرداد خانی دستیار صحنه، میلاد نیک آبادی مدیر اجرا، علی صادقی خواه مدیر روابط بین الملل، امیر خدامی و محسن حسین قلی پور عکاسان، امیر خدامی ساخت تیزر، مرتضی محمدی مترجم، سیاوش لطفی موسیقی، پگاه عینک چی، آرا کاراپتیان، مازیار یونسی و نیما خادملو گروه خوانندگان و مازیار یونسی نوازنده هارمونیکا دیگر اعضای گروه اجرایی نمایش «درخشش درساعت مقرر» را تشکیل میدادند.
سومین ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» ساعت ۱۷ روز جمعه هشتم خرداد ماه در تالار مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار و ورود برای علاقهمندان و مخاطبان رایگان است.
اکران مستند «چریکه بهرام» با یادی از زنده یاد بهرام بیضایی به کارگردانی فرشید قلی پور، ویژه برنامه «حالا نوبت شماست ... بخش اول» با محوریت نقد و بررسی عملکرد تماشاخانههای دولتی و خصوصی عرصه نمایش در مواجهه با مخاطبان از جمله رویدادهایی بوده که طی هفتههای گذشته در قالب پروژه «جمعههای تئاتر شهر» برگزار شد.
ویژه برنامه «جمعههای تئاتر شهر» از جمله رویدادهای جدید مجموعه تئاتر شهر در این دوره است که طی آن برنامه هایی، چون «اکران فیلم تئاترهای موفق به صحنه رفته در تئاتر شهر»، «رونمایی از کتابهای تخصصی حوزه تئاتر»، «نشستهای پژوهشی و تخصصی حوزه هنرهای نمایشی»، «مراسم نکوداشت چهرههای شاخص عرصه تئاتر در ادوار مختلف»، «کارگاههای آموزشی»، «جلسات نمایشنامه خوانی» و برنامههای متنوع دیگر پیش روی مخاطبان قرار خواهد گرفت.