مردم ولایت‌مدار اسلامشهر در هشتاد و هفتمین شب پیاپی پس از شهادت امام امت، با تجمعی باشکوه در میادین اصلی این شهرستان، بر ادامه راه مقاومت و بیعت با حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان اسلامشهر شامگاه امروز شاهد برگزاری هشتاد و هفتمین «قرار شبانه» مردم انقلابی این دیار در پاسخ به تجاوزات دشمنان و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.

اهالی اسلامشهر که از نخستین روز‌های پس از شهادت حضرت آیت‌الله علی خامنه‌ای با حضور در میدان، پرچم مقاومت را برافراشته نگه‌داشته‌اند، در این اجتماع بزرگ بار دیگر بر انسجام ملی و وحدت کلمه تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان با سر دادن شعار‌های حماسی، اعلام کردند که تا پای جان در مسیر صیانت از نظام و اجرای فرامین رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله مجتبی خامنه‌ای ایستاده‌اند.