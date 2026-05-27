در مراسمی با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل شرکت بازآفرینی شهری کشور، خانه محله دستجرد قاین به نمایندگی از ۸ طرح بازآفرینی شهری در شهرهای بیرجند، قاین، خوسف، سرایان، قهستان و گزیک افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، به مناسبت عید سعید قربان، دو طرح عمرانی با حضور هاشمی استاندار خراسان جنوبی، گلپایگانی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری افتتاح شد.

خانه محله دستجرد به نمایندگی از ۸ طرح بازآفرینی شهری استان با اعتبار ۸۲ میلیارد ریال به بهره‌برداری رسید. از این مبلغ، ۵۹ میلیارد ریال توسط شرکت بازآفرینی شهری وزارت راه و شهرسازی و ۲۳ میلیارد ریال نیز توسط شهرداری قاین تأمین شده است.

مجموع اعتبار هزینه شده برای این طرحها در شهر‌های قهستان، گزیک، بیرجند ، خوسف، سرایان و قاین، ۵۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال می‌باشد.

استاندار، در مراسم افتتاح خانه محله دستجرد قاین نیز با بیان اینکه در دیدار با رئیس‌جمهور تأکید شده که مدیریت محله با محوریت مساجد باشد، گفت: در هر جایی که مسئولیت و مدیریت را با مشورت و مدیریت مردم انجام دادیم، موفق‌تر بودیم.

هاشمی با اشاره به بافت‌های فرسوده گفت: حفظ این مجموعه نیاز به توجه دارد و از ابتدای دولت تاکنون، تقریباً ۱۰۰ درصد اعتبارات بازآفرینی شهری تخصیص یافته و در یک نیم‌سال گذشته بیش از ۵۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

همچنین یک مجتمع نه واحدی در خیابان بزرگمهر قاین به نمایندگی از ۸۰ پروژه مسکونی نوسازی‌شده در بافت فرسوده شهر قاین به بهره برداری رسید .

گفتنی است این طرحها از تخفیف ۵۰ درصدی در عوارض پروانه شهرداری و همچنین استفاده از تراکم تشویقی بهره‌مند شده‌اند.

معاون وزیر راه و شهرسازی در بازدید از کتابخانه مرکزی شهرستان قائنات که پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصد داشته و تاکنون ۲۸ میلیارد تومان برای این پروژه اختصاص یافته است، گفت: اعتبارات تکمیلی این پروژه تخصیص و ابلاغ خواهد شد تا در صورت پیشرفت کارها، کتابخانه مرکزی قاین تا پایان امسال به بهره‌برداری برسد.

استاندار خراسان جنوبی نیز بر تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل کامل این پروژه تأکید کرد.

همچنین معاون وزیر راه و شهرسازی، در سفر به شهرستان سرایان ، ضمن افتتاح رسمی «سرای محله»، روند اجرای طرح‌های بازآفرینی و وضعیت ابنیه تاریخی این شهر را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

هزینه احداث سرای محله 76 میلیارد ریال و از محل اعتبارات شرکت بازآفرینی شهری ایران تامین شده است .