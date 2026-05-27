به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، در متن پیام تبریک سید سعید شاهرخی استاندار لرستان به مناسبت عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت آمده است:

عید سعید قربان، تجلی‌گاه عبودیت و سرسپردگی در برابر فرمان معبود و نمایانگر فضل و رحمت بی‌واسطه پروردگار رحمان است، عبودیتی که حد اعلای ایثار و تسلیم در برابر حق را در گستره تاریخ به تصویر کشیده است.

قربان، جشن رهیدن انسان از اسارت نفس، تعلقات دنیوی و وسوسه‌های شیطانی است؛ شیطانی که در سراسر گیتی به اغوای بشر پرداخته و اکنون به دست ایادی آمریکایی و صهیونسیتی، به قتل عام بی‌گناهان و زنان و کودکان پرداخته، تا اندیشه‌های ناب انسانی و اخلاقی را با تفکرات پلید مادی‌گرایانه، جایگزین نماید.

امروز به فضل پروردگار و به برکت انقلاب اسلامی، در خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران، ابراهیم‌ها و اسماعیل‌ها، باخضوع در برابر پروردگار رحمان و مقابله با شیاطین بزرگ جهان به ایستادگی و مقاومت پرداخته‌اند و با نثار جانشان، فصل زیبای بندگی و مقاومت را با خون سرخ خود، رقم می‌زنند.

خونی که بنیان استقامت در برابر دشمن، ایثار و شهادت را برای دفاع از کشور و هموطن، به بنیان مرصوص تبدیل کرده و ایران عزیز، امروز سرزمین تسلیم ابراهیم‌ها در برابر خواست پروردگار و ایستادگی در برابر ابرقدرت‌هاست.

امروز و در شرایطی که امت اسلامی بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی و اتحاد در برابر دشمنان و خنثی کردن توطئه‌های تفرقه‌افکنانه دشمنان است، دهه امامت و ولایت و عید قربان به عنوان تجلی‌گاه مقابله با نفس و نمایش ایثار و فداکاری، رویداد مبارکی برای تقویت این اصل اساسی است.

بدینوسیله ضمن تبریک و تحییت این عید عزیز، برای ملت بزرگ ایران اسلامی و لرستان سربلند که همیشه سرزمین مردانگی، رشادت و ایستادگی بوده است، از درگاه خداوند متعال؛ فتح و ظفر و عزت و سربلندی، مسألت می‌نمایم.