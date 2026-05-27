همزمان با فرا رسیدن عید سعید قربان، رادیو سلامت با ویژه برنامه «حیات طیبه» از مرکز سالمندان کهریزک به استقبال این عید بزرگ رفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این برنامه صبح عید قربان از ساعت ۹:۰۵ تا ۱۰:۳۰ به صورت زنده پخش و حال و هوای جشن، همدلی و امید را از کهریزک به خانه‌های مخاطبان منتقل کرد.

ویژه برنامه «حیات طیبه» با تکیه بر فضایی شاد و امیدآفرین، مجموعه‌ای از آیتم‌های متنوع را در قالب‌های گزارش، مستند، ترکیبی و نمایشی پیش روی شنوندگان قرار می‌دهد.

در این ویژه برنامه، گزارش‌هایی از فضای مرکز سالمندان کهریزک پخش می‌شود و بخش‌هایی از جشن عید قربان به صورت زنده روی آنتن می‌آید تا مخاطبان در جریان حال و هوای این مراسم قرار بگیرند.

پخش موسیقی زنده و آهنگ‌های شاد ویژه عید، یکی دیگر از بخش‌های این برنامه بود که برای ایجاد نشاط و تقویت حس خوب در میان شنوندگان تدارک دیده شده بود.

همچنین در کنار فضای شاد برنامه، بخش‌هایی برای بررسی اخبار، پخش تلفن‌های مخاطبان، پیامک خوانی و مرور کوتاه اخبار خوب در نظر گرفته شده تا ارتباطی صمیمی‌تر میان برنامه و مخاطبان شکل بگیرد.

از دیگر بخش‌های این ویژه برنامه، گفت‌و‌گو‌ها و مباحث کارشناسی پیرامون عید سعید قربان است که با نگاهی فرهنگی و اجتماعی به این مناسبت پرداخته شد. هدف اصلی حیات طیبه، تقویت حس همدلی، امید، وحدت و یکپارچگی در میان مخاطبان عنوان شده است؛ پیامی که از دل جشن عید قربان و از فضای معنوی و اجتماعی کهریزک به شنوندگان رادیو سلامت منتقل می‌شود.

تهیه کنندگی این برنامه را محمد بخشایش، سردبیری را سیدمجتبی احمدی و اجرای آن را جواد تشکری بر عهده داشتند.