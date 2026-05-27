در قالب طرح قربانگاه ۲ هزار بسته گوشت قربانی در میان مددجویان کمیته امداد امام خمینی در مراغه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، مراکز نیکوکاری، خیّران و کمیته امداد امام خمینی مراغه برای توزیع این بستهها به یاد شهدای جنگ رمضان سه میلیارد تومان مشارکت کردهاند.
امام جمعه مراغه در مراسم اهدای گوشت قربانی به مددجویان کمیته امداد گفت: عید قربان بهترین فرصت برای نزدیکی به خداوند است.
حجت الاسلام والمسلمین جواد حاجی زاده افزود: در این عید سعید اشخاص ثروتمند با اهدای گوشت و بستههای معیشتی از خانوادههای نیازمند حمایت کنند.
وی اضافه کرد: اقدام کمیته امداد امام در تامین گوشت قرمز برای خانوادههای تحت پوشش بسیار ارزشمند است.
رئیس کمیته امداد امام خمینی مراغه هم گفت: به مناسبت عید قربان با مشارکت خیران ۲ هزار بسته گوشت قرمز بین خانوادههای تحت پوشش توزیع شد.
اکبر ابراهیمی گفت: برای تامین این میزان گوشت خیران و مراکز نیکوکاری سه میلیارد تومان مشارکت کردهاند.
وی افزود: عشایر سهند نیز پای کار آمده و با اهدای گوسفند در قالب زکات از خانوادههای تحت پوشش حمایت کردند.