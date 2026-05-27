مشاور مرکز فناوری اطلاعات آموزش و پرورش گفت: ماموریت برگزاری آزمون‌های مجازی دوره متوسطه به شبکه «شاد» واگذار شده و مدارس می‌توانند از امروز با تعریف زمان‌بندی و ارسال لینک اختصاصی، دانش‌آموزان را برای شرکت در امتحانات پایان ترم فراخوان کنند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علیرضا عبدالله نژاد گفت: وزارت آموزش و پرورش برای تسهیل برگزاری آزمون به صورت غیرحضوری برای مدارس در دوره متوسطه پایه هفتم تا دهم تلاش کرد ، امکانی را فراهم کند تا آزمون‌های پایان نیمسال در بستر مجازی برگزار شود.

وی افزود: شبکه دانش آموزی شاد این ماموریت را برعهده دارد تا این امکان را در اختیار مدارس سراسر کشور قرار دهد.

عبدالله نژاد ادامه داد: خوشبختانه امروز (جمعه) این امکان بر روی شبکه شاد معرفی می‌شود و در اختیار تمام مدارس سراسر کشور قرار می‌گیرد.

وی همچنین اضافه کرد: این خدمت این امکان را می‌دهد که مدارس بتوانند آزمون و زمانبندی آن را مشخص و با ارسال لینک به دانش آموزان آن‌ها را برای شرکت در آزمون دعوت کنند.