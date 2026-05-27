عید قربان یکی از مهمترین اعیاد مسلمانان، در کشورهای جنوب شرق آسیا با آیینها و سنتهای ویژهای برگزار میشود؛ آیینهایی که ترکیبی از باورهای دینی، فرهنگ بومی و روحیه همبستگی اجتماعی را به نمایش میگذارد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور؛ میلیونها مسلمان در منطقه جنوب شرق آسیا با حضور در مساجد نماز عید قربان را در صفوفی باشکوه و به هم پیوسته اقامه کردند.
در مالزی از نخستین ساعات صبح عید مسلمانان با حضور گسترده در مساجد و مصلیها نماز عید قربان را اقامه میکنند. پس از نماز، مراسم قربانی کردن دام در مساجد، مراکز اسلامی و محلهها آغاز میشود و گوشت قربانی میان نیازمندان، خانوادهها و مراکز خیریه توزیع میگردد.