خیابان کاشانی شهرکرد میزبان جشن مردمی غدیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، با نزدیک شدن به ایام دهه ولایت و عید بزرگ غدیر خم، اجلاسیه بزرگ جشنهای خیابانی غدیر با هدف هماهنگی و برنامهریزی نهایی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مهمونی خانوادگی غدیر با حضور خادمان، موکبداران و فعالان فرهنگی در شهرکرد برگزار شد.
حجتالاسلام و کریمیان معاون عملیات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان چهارمحال و بختیاری، در این اجلاسیه با اشاره به شور و اشتیاق وصفناپذیر مردم برای خدمت در آستان امیرالمؤمنین (ع)، گفت: امسال شاهد استقبال بینظیر مجموعههای مردمی بودیم، به طوری که تعداد موکبهای ثبتنامی نسبت به سالیان گذشته افزایش چشمگیری یافته است.
وی با بیان اینکه کانون اصلی برنامهها در مرکز استان متمرکز خواهد بود، افزود: طبق برنامهریزیهای صورت گرفته، جشن بزرگ و مردمی عید غدیر در شب عید، در مسیر خیابان کاشانی شهرکرد برگزار خواهد شد. این خیابان به میزبانی خانوادهها و محبان اهلبیت (ع) تبدیل به بستری برای ارائه خدمات فرهنگی، پذیرایی و برنامههای شاد مذهبی میشود.
معاون عملیات جبهه فرهنگی استان به یکی از شاخصترین برنامههای امسال اشاره کرد و گفت: پویش بزرگ لقمههای میلیونی با هدف مشارکت مستقیم خانوادهها در ثواب اطعام غدیر طراحی شده است. در این طرح، علاوه بر موکبها، خانوادههای شهرکردی نیز با تهیه لقمههای خانگی در این حماسه سهیم میشوند تا در کنار یکدیگر، زیباترین جلوه همبستگی اجتماعی و ولایتمداری را به نمایش بگذارند.
حجتالاسلام کریمیان با تمجید از همت خادمان و موکبداران تصریح کرد: در مجموع، ۲۵۰ موکب در سطح شهر شهرکرد مستقر خواهند شد که وظیفه پذیرایی، اجرای برنامههای فرهنگی برای کودکان و نوجوانان، برپایی ایستگاههای صلواتی و تبیین واقعه غدیر را بر عهده دارند.
وی خاطرنشان کرد: این اجلاسیه که با حضور فعالان جبهه فرهنگی برگزار شد، نشاندهنده آمادگی کامل تمامی مجموعهها برای خلق یک روز ماندگار در تاریخ فرهنگی شهرکرد است. ما از تمامی خانوادهها دعوت میکنیم تا در شب عید غدیر، همراه با فرزندان خود در این میهمانی بزرگ شرکت کرده و از برکات این روز عظیم بهرهمند شوند.