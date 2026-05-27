مشاور رهبر معظم انقلاب در امور بین الملل در پیامی تاکید کرد: خط قرمز ایران روشن است؛ این بار کاغذ‌ها و امضا‌ها تضمین نیستند؛ «ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است».

ولایتی: ضامن عینی بقای توافق، تنگه هرمز است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی اکبر ولایتی در این پیام نوشت؛ تاریخ گواهی میدهد، همه مهاجمانی که با سودای سلطه آمدند، از اسکندر تا چنگیز و ترامپ، همگی در هاضمه‌ی تمدن غنی ایران هضم شدند.

«ملت بودن» اصالتی تمدنی و ریشه دار است نه کالایی که با دلار نفتی بتوان خرید و یا اجاره کرد.

خط قرمز ایران روشن است؛ این بار کاغذ‌ها و امضا‌ها تضمین نیستند «ضامن عینی بقای توافق، #تنگه_هرمز است» جغرافیا دروغ نمیگوید و قاضیِ نهاییِ عهدنامه روی کاغذ است.