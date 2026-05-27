دام‌ها بعد از نماز عید قربان در گشتارگا‌های خراسان رضوی ذبح و بسته بندی می‌شوند و بعد از یک روز بین خانواد‌ها تحت پوشش توزیع خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد استان خراسان رضوی گفت: امام علی علیه سلام می فرمایند؛ اگر مردم می دانستند در قربانی کردن چه آثار و برکاتی هست برای قربانی کردن قرض می کردند. کمیته امداد استان بسان سال های گذشته برنامه هایی را پیش بینی کرد و در خدمن خیران و مردم است دفاتر ما در تمامی شهرستان ها دایر است و نمایندگی های ما فعال هستند و بیش از ۶۸۰ مرکز نیکو کاری تحت نظارت کمیته امداد در حال فعالیت هستند.

مجید غلامی افزود: در روز عید قربان و بعد از نماز عید دام های خیران در گشتارگاه های صنعتی استان ذبح و بسته بندی می شوند و گوشت قربانی از یک روز در دمای مشخص سردخانه نگهداری می شود و بعد بین خانوادهای تحت پوشش کمیته امداد توزیع خواهد شد.

وی ادامه داد: برای حضور خیران در هنگام قربانی با مدیران گشتارگاهای صنعتی استان هماهنگ شده است و این کار با شیوه نامه های بهداشتی گشتارگاه امکان پذیر است.

وی بیان کرد: گوشت های قربانی فقط به افراد تحت پوشش کمیته امداد قرار نمی گیرد و مراکز نیکو کاری ما به افرادی که تحت پوشش کمیته هم نیستند و خودشان شناسایی کردند خدمت رسانی می کنند و گوشت قربانی تقدیم آنها نیز می شود.

غلامی گفت: مردم استان عدد یک را به سر شماره ۳۰۰۰۸۰۳۳ ارسال کنند و کمیته امداد نحوه مشارکت را برای آنها اطلاع رسانی می کنند. مردم نیک اندیش می توانند با کمترین مبلغ تا بیشرین مبلغ در نذر قربانی مشارکت کنند و نیز با کد آنی پرادخت # ۸۸۷۷۰۵۱* نیز در خدمت خیران استان هستیم.

وی افزود: خیران استان خراسان رضوی در پارسال ۱۶۰۰ دام سبک و سنگین را قربانی و گوشت کردند و هدف گذاری کمیته امداد استان برای امسال نیز همین تعداد است.