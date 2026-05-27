سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی: با اشاره به عبور موفقیت‌آمیز این سازمان از مأموریت‌های سنتی، از تدوین نگاشت آینده نهضت سوادآموزی و حرکت به سمت تبدیل شدن به «سکوی ملی یادگیری بزرگسالان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی سعیدی، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام شهیدان، برای رهبر معظم انقلاب آرزوی سلامت و برای خدمت‌گزاران نظام اسلامی توفیق مسألت کرد. وی همچنین با تسلیت به مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بابت درگذشت برادر ایشان و تبریک عید سعید قربان، از اهتمام ویژه مسئولان استان در مدیریت امور آموزشی قدردانی کرد.

مدیریت خردمندانه در شرایط حساس امتحانات

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی با تأکید بر اهمیت امتحانات نهایی به عنوان «حیثیت نظام تعلیم و تربیت»، اظهار داشت: برآیند زحمات معلمان و مسیر زندگی دانش‌آموزان در گرو برگزاری دقیق امتحانات است. در شرایطی که با یک جامعه پویا و گاه متغیر مواجه هستیم، مدیریت هوشمندانه و تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و خردمندانه مدیرکل آموزش و پرورش استان گلستان برای برقراری نظم و امنیت در امتحانات، شایسته تقدیر است.

عبور از نرخ ۹۷ درصدی باسوادی؛ پایان یک مأموریت و آغاز مسیری نو

سعیدی با اشاره به سفر‌های استانی خود به خراسان رضوی، کرمان و هرمزگان و اکنون گلستان، به بررسی آینده سازمان نهضت سوادآموزی پرداخت و گفت: نهضت سوادآموزی یادگار ارزشمند امام راحل (ره) برای تحقق عدالت آموزشی در دورترین نقاط کشور است. این نهاد با فضای ایمانی و صادقانه‌ای که تحت اشراف چهره‌هایی همچون حجت‌الاسلام والمسلمین قرائتی داشته، توانسته است گام‌های بلندی در مسیر عدالت بردارد.

وی افزود: امروز مفتخریم اعلام کنیم که بیش از ۹۷ درصد از جامعه هدف ۱۰ تا ۴۹ سال کشور باسواد هستند. این رقم نشان‌دهنده پایان موفقیت‌آمیز یک مأموریت تاریخی است؛ اما طبق آموزه‌های دینی، پایان یک کار خوب، باید آغاز کار خوب دیگری باشد.

گذار از نهاد جبرانی به سکوی یادگیری بزرگسالان

سرپرست سازمان نهضت سوادآموزی در تشریح «نگاشت آینده» این سازمان، از یک چرخش راهبردی خبر داد و تصریح کرد: نهضت سوادآموزی در مرحله یک گذار پارادایمی است. ما در حال حرکت از یک “نهاد جبرانی” (برای آموزش الفبا) به سمت یک “سکوی ملی برای یادگیری و توانمندسازی بزرگسالان” هستیم.

سعیدی تأکید کرد: اگر دیروز نهضت سوادآموزی پرچمدار مبارزه با بی‌سوادی بود، امروز باید پرچمدار مبارزه با بی‌مهارتی، ناتوانی اجتماعی و عقب‌ماندگی در سواد‌های نوین باشد. ما دیگر تنها به دنبال سواد الفبایی نیستیم، بلکه هدف ما توانمندسازی جامعه بزرگسال ایران برای زندگی بهتر در دنیای امروز است.

بازآفرینی نهادی و تحول هویتی

وی در پایان سخنان خود، «بازآفرینی نهادی» را کلیدواژه اصلی تحولات پیش رو دانست و خاطرنشان کرد: تحول راهبردی به معنای تغییر صرف در رویه‌های جاری نیست؛ بلکه به معنای تعریف جدیدی از مأموریت‌ها، نقش‌ها و اختیارات سازمان متناسب با نیاز‌های روز جامعه است. سازمان نهضت سوادآموزی باید به گونه‌ای بازآفرینی شود که به عنوان یک نهاد الهی و انقلابی، در افق‌های جدید مأموریتی خود خوش بدرخشد.