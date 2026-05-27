یکی از موضوعات مهم در قربانی دام رعایت نکات بهداشتی و ایمنی است تا سلامت شهروندان به خطر نیفتد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان در بازدید یکی از سایت‌های کشتارگاه دام استان با بیان اینکه قربانی کردن در عید بندگی همیشه جزو سنت‌های حسنه ما ایرانی هاست گفت: رعایت نکات بهداشتی و ایمنی کشتار دام یکی از مهمترین موضوعاتی است که مردم باید حتما رعایت کنند تا دچار بیماری نشوند.

عباس بعیدی افزود: بیماری‌های خطرناکی بین انسان و دام وجود دارد که با یک بررسی ساده از سوی کارشناسان سلامت حوزه دام می‌توان آن را تشخیص داد و از سرایت آن به مردم جلوگیری کرد.

وی گفت: امسال با هماهنگی‌های انجام شده ۲۹ کشتارگاه ثابت در سراسر استان به همراه ۲۴ جایگاه اختصاصی به صورت استاندارد و کاملا بهداشتی و ایمنی در عید قربان مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.

وی با بیان اینکه در روز عید قربان امسال ۸۹ گروه در حوزه بهداشت از کشتارگاه‌های سراسر استان بازرسی انجام می‌دهند افزود: ۱۵۰ دامپزشک به همراه ۵۰ روحانی هم نظارت بر کشتار دام را در حوزه ضوابط بهداشت دام و ذبح شرعی برعهده دارند.

معاون سلامت اداره کل دامپزشکی استان اصفهان گفت: مردم نکات بهداشتی را در قربانی کردن دام توجه داشته باشند تا دچار مشکلات بعدی نشوند که غیر از رعایت نکات بهداشتی ذبح دام، مردم باید گوشت را به مدت ۲۴ ساعت در محیط یخچال در دمای ۱ تا ۴ درجه قرار دهند و پس از آن مصرف کنند.