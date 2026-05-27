از معلمی که در حرم حضرت فاطمه معصومه (س) تدریس خود را با زیارت عاشورا شروع میکند, تجلیل و قدردانی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با هدف تکریم و ارج نهادن به روحیه جهادی و تعهد مثالزدنی فعالان عرصه تعلیم و تربیت، و با تاکید بر ابعاد فرهنگی و تربیتی در نظام آموزشی، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی، در بازدیدی غیرمنتظره از کلاس درس دانشآموزان در حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س)، بر اهمیت تلفیق آموزش و پرورش با مبانی ارزشی و اعتقادی تاکید کرد.