اسامی نفرات دعوت شده به اردوی تیمهای ملی شمشیربازی اپه
اردوی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی زنجان برگزار می شود.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، اردوی تیم ملی شمشیربازی در اسلحه اپه در بخش آقایان ۹ تا ۱۵ خرداد و در بخش بانوان ۷ تا ۱۵ خرداد به میزبانی زنجان برگزار می شود.
اسامی دعوتشدگان به اردوی آقایان:
محمد اسماعیلی (زنجان)، بهنام بیک (یزد)، امیرحسین موشحیعصر (اردبیل)، علی نمازی (یزد) و احمدرضا کنعانی (اردبیل)
اسامی دعوتشدگان به اردوی بانوان:
ریحانه رضایی (اصفهان)، عطیهالسادات دستخوش (یزد)، تیام عباسنژاد (خراسان رضوی)، مینا براتی کهریزسنگی (اصفهان)، زهرا مرد (آذربایجان غربی)، سیده سارا سیدرضایی (تهران)، محدثه سالاریپور (خراسان جنوبی) و سحر پورطحان (یزد)