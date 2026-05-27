به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ مجتبی جمالی گفت: در اجرای طرح تشدید مقابله با کالای قاچاق، مأموران پلیس آگاهی شهرستان ساوه با اشراف اطلاعاتی، در عملیاتی منظم و منسجم، ۳ دستگاه خودروی تیزرو موسوم به شوتی حامل کالای قاچاق را شناسایی و متوقف کردند.

وی افزود: در بازرسی از خودرو‌های توقیف‌شده، انواع کالای قاچاق شامل ۶ هزار و ۵۰۰ عدد حوله، ۳۳۶ بسته چای و ۳ دستگاه ماینر فاقد مدارک گمرکی کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ساوه با اشاره به اینکه ارزش کالا‌های کشف‌شده برابر اعلام کارشناسان، ۲۱ میلیارد و ۸۴۶ میلیون ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۳ متهم دستگیر و برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.