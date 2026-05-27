جانشین فرمانده انتظامی استان از شناسایی و کشف یک انبار احتکار مواد پتروشیمی به ارزش تقریبی ۳۰ میلیارد ریال در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، منوچهر نصیری گفت: در راستای مقابله با احتکار کالا‌های اساسی، مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان طی اقداماتی موفق به شناسایی محل نگهداری مواد پتروشیمی در یکی از مناطق استان شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از این انبار، حدود ۷ تن مواد پتروشیمی که به صورت غیرقانونی دپو و احتکار شده بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی استان، ارزش تقریبی کالا‌های مکشوفه را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد کرد و ادامه داد: در این رابطه متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.