به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علی محمد هوشمند از برداشت بیش از ۶ هزار تن محصول گوجه سبز از باغات ابرکوه خبر داد.وی سطح زیر کشت این محصول در شهرستان را ۵۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: عملکرد این محصول ۱۰تا ۱۲ تن در هکتار می‌باشد که برداشت آن از نیمه فروردین ماه آغاز و هم اکنون نیز، روز‌های پایانی را طی می‌کند.

هوشمند ادامه داد:سطح زیر کشت محصولات باغی این شهرستان بالغ بر ۹ هزار هکتار است که ۵۰۰ هکتار آن زیر کشت محصول گوجه سبز قرار دارد.

وی، اظهار داشت: ۳۰۰ هکتار از سطح زیر کشت این محصول در دهستان فراغه و مابقی آن نیز در نقاط دیگر شهرستان است که به دلیل کیفیت بالای آن، بازار خوبی را در سطح کشور داراست و برای بهره برداران نیز صرفه اقتصادی بالایی دارد.

علی محمد هوشمند گفت: گوجه سبز ابرقوئی ارمغان دستان پرتلاش کشاورزان این خطه کویری استان یزد است که با طعم منحصر به فردی که دارد، زبانزد خاص و عام است.