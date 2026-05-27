پخش زنده
امروز: -
مدیر جهاد کشاورزی ابرکوه:سطح زیر کشت محصول گوجه سبز در باغات ابرکوه ۵۰۰ هکتار است که از هر هکتار ۱۰ تا ۱۲ تن محصول برداشت میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، علی محمد هوشمند از برداشت بیش از ۶ هزار تن محصول گوجه سبز از باغات ابرکوه خبر داد.وی سطح زیر کشت این محصول در شهرستان را ۵۰۰ هکتار عنوان کرد و افزود: عملکرد این محصول ۱۰تا ۱۲ تن در هکتار میباشد که برداشت آن از نیمه فروردین ماه آغاز و هم اکنون نیز، روزهای پایانی را طی میکند.
هوشمند ادامه داد:سطح زیر کشت محصولات باغی این شهرستان بالغ بر ۹ هزار هکتار است که ۵۰۰ هکتار آن زیر کشت محصول گوجه سبز قرار دارد.
وی، اظهار داشت: ۳۰۰ هکتار از سطح زیر کشت این محصول در دهستان فراغه و مابقی آن نیز در نقاط دیگر شهرستان است که به دلیل کیفیت بالای آن، بازار خوبی را در سطح کشور داراست و برای بهره برداران نیز صرفه اقتصادی بالایی دارد.
علی محمد هوشمند گفت: گوجه سبز ابرقوئی ارمغان دستان پرتلاش کشاورزان این خطه کویری استان یزد است که با طعم منحصر به فردی که دارد، زبانزد خاص و عام است.