به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، نماینده ولی فقیه در خراسان شمالی در خطبه‌های نماز عید قربان گفت:ما نیز همچون حضرت ابراهیم علیه السلام، با خوف و گرسنگی و ... مورد آزمون قرار گرفته و می‌گیریم.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری افزود: خدا صبر و استقامت ملت ما را بی پاداش نخواهد گذاشت. ان شاءالله همانطور که رهبر شهیدمان فرمود، و البته پس از پیروزی نهایی، به اوج سربلندی و عزت و پیشرفت خواهیم رسید.

وی به تجربه تسلیم شدن ژاپن در مقابل آمریکا در جنگ جهانی پرداخت و گفت: آمریکا از همان روز تاکنون، در شئون مختلف و امنیت ژاپن هم دخیل است و در کشور‌های دیگر، چون لیبی هم همینطور. باید از تاریخ عبرت گرفت.

گفتنی است: نماز عید سعید قربان در همه شهرستان های استان هم برگزار شد .