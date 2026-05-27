امام جمعه رشت، فلسفه حج را در قیام مردم، برای یاری رساندن به امت اسلام دانست و گفت: ملت ایران با مقاومت خود، مایه عزت و اقتدار امت اسلام شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ آیت الله رسول فلاحتی امروز چهارشنبه، ۶ خرداد در خطبه‌های نماز عید سعید قربان که در مصلی رشت برگزار شد، ضمن تبریک این عید بزرگ به امت اسلامی و همه مسلمانان جهان، افزود: عید قربان تجلی همدلی مسلمانان و دل کندن از دنیاست.

وی با اشاره به پیام رهبر انقلاب، آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای به مناسبت مراسم حج امسال، گفت: به فرموده رهبر انقلاب، امروز مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل شعار امت اسلام است و مسلمانان، فلسطین را فراموش نمی‌کنند.

نماینده ولی فقیه در گیلان، فلسفه حج را در قیام مسلمانان برای یاری رساندن به یکدیگر دانست و گفت: امیدواریم که امت اسلام در سایه حج به معارف توحیدی دست پیدا کند.

امام جمعه رشت در خطبه دوم، مقاومت ملت ایران در برابر استکبار جهانی را مایه عزت دنیای اسلام دانست و افزود: ملت، مسئولان و رهبر ایران در کنار یکدیگر ایستاده‌اند و عزت، اقتدار و عظمت را برای این سرزمین رقم زده‌اند و به ملت‌های دنیا و سران کشور‌ها اعلام کرده‌اند که ملت ایران در عین مظلومیت، مقتدر است.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به نامه ۵۳ نهج البلاغه، مسئولان نظام اسلامی را دارای چند ویژگی دانست و افزود: مسئولان باید اهل تقوا، دانش و تدبیر باشند که این ویژگی‌ها در مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی وجود دارند.

وی در ادامه از نیرو‌های مسلح لشکری و کشوری در حفظ آمادگی برای دفاع از کشور قدردانی کرد و گفت: ارتش، سپاه و فراجای ما در میدان مقاومت ایستاده‌اند و به دشمن اجازه تحرک نمی‌دهند؛ اخیرا شاهد برخی اقدامات مستکبرانه آمریکا و اسرائیل بودیم که با برخورد قاطع نیرو‌های مسلح مواجه شدند.

نماینده ولی فقیه در گیلان افزود: امروز ایران اسلامی به قدرت معادله ساز در دنیا تبدیل شده و روز به روز بر قدرت کشورمان افزوده می‌شود.