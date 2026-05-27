رئیس انجمن تولیدکنندگان شیر خشک صنعتی گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید ماهیانه شیر خشک به بالای ۲۵ هزار تن افزایش یابد که در این صورت حداقل ماهیانه ۱۸ هزار تن صادرات این کالا مورد نیاز است.

به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ سیاوش سلیمی رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی افزود: بعد از حذف ارز ترجیحی و به تبع آن افزایش بهای شیر خام، مصرف لبنیات بیش از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد.

به گفته وی، با افزایش مجدد قیمت شیر خام از ابتدای خرداد و بالا رفتن هزینه‌های بسته بندی، کاهش مصرف بیشتر خواهد شد که در نتیجه شیر خام دریافتی کارخانجات شیر خشک افزایش می‌یابد و بر این اساس شیر خشک و کره بیشتری تولید می‌شود.

سلیمی با بیان اینکه واحد‌های تولیدکننده شیر خشک صنعتی قادر به فروش محصول حتی با قیمت تمام شده خود نیستند، گفت: در صورتی که تغییراتی در قیمت محصول ایجاد نشود، قطعا با زیان سنگینی توان تولید خود را از دست می‌دهند که براین اساس از وزارت جهاد کشاورزی در خواست می‌شود با همکاری تشکل صنفی شیر خشک صنعتی و لبنیات قبل از بروز تعطیلی واحد‌های شیرخشک صنعتی راهبردی اتخاذ کنند.