طرح انساندوستانهای با عنوان «هر گلستانی، ناجی بیماران سرطانی و بیماران مبتلا به اختلالات خونریزیدهنده» در استان گلستان آغاز شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ هدف از اجرای این طرح، تأمین پلاکت خون مورد نیاز بیماران سرطانی، افراد تحت شیمیدرمانی و مبتلایان به بیماریهای خونریزیدهنده است.
در این طرح، شهروندان نوعدوست گلستانی میتوانند با اهدای پلاکت خون، در نجات جان بیماران سهیم شده و نقش ارزشمندی در تداوم درمان آنان ایفا کنند.
شرایط اهدای پلاکت خون:
فقط آقایان میتوانند در این طرح شرکت کنند.
باید حداقل یک بار سابقه اهدای خون داشته باشند.
سن مناسب: از ۱۷ سال کامل تا ۶۵ سال.
وزن حداقل: بالای ۵۰ کیلوگرم.
افرادی که واجد این شرایط هستند میتوانند با ثبتنام در این طرح داوطلبانه، به جمع ناجیان بیماران بپیوندند.
منبع: سازمان انتقال خون گلستان