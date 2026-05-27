هشدار درباره افزایش مصرف دخانیات در استان مرکزی
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با ابراز نگرانی از وضعیت مصرف دخانیات در استان مرکزی، خواستار ورود جدی دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای مقابله با تبلیغات فریبنده شرکتهای دخانی شد.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک گفت: آمارهای موجود نشاندهنده ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت و کنترل دخانیات در استان مرکزی است.
دکتر جواد جواهری با اشاره به هفته ملی بدون دخانیات از چهارم تا دهم خردادماه افزود: میانگین مصرف دخانیات در استان مرکزی ۱۲.۶ درصد است که اندکی پایینتر از میانگین کشوری ۱۴.۱ درصد قرار دارد، اما میزان مصرف سیگار در استان با ثبت عدد ۱۰.۵۹ درصد، از میانگین کشوری ۹.۳۳ درصد بالاتر است.
وی ادامه داد: تغییر تاکتیک شرکتهای دخانی و هدف قرار دادن نوجوانان و جوانان از طریق تبلیغات فریبنده در فضای مجازی و اماکن عمومی، سلامت نسل آینده را تهدید میکند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک با بیان اینکه عادیانگاری مصرف دخانیات در برخی خانوادهها و افزایش مصرف در میان بانوان نگرانکننده است، تصریح کرد: برخورد قانونی با عرضهکنندگان غیرمجاز ضروری است، اما راهبرد اصلی در این حوزه، توانمندسازی فرهنگی و افزایش آگاهی عمومی است.
جواهری گفت: بستههای آموزشی جامعی در این زمینه تهیه شده و انتظار میرود رسانهها، اساتید و صاحبنظران با حضور فعال در عرصه اطلاعرسانی، مضرات مصرف دخانیات را برای جامعه تبیین کنند.
وی با تأکید بر اجرای سیاستهای سختگیرانه سازمان جهانی بهداشت افزود: دستگاههای متولی بهویژه شهرداریها و اتاق اصناف باید نظارت بر اماکن عمومی و عرضه محصولات دخانی را افزایش دهند.
معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اراک خاطرنشان کرد: غفلت از این موضوع و سبکانگاری جرایم حوزه دخانیات، موجب افزایش آسیبهای اجتماعی خواهد شد و برای ساختن نسلی عاری از دخانیات، همکاری جدی همه دستگاههای اجرایی و فرهنگی ضروری است