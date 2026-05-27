به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ نماز عید سعید قربان امروز در کشورهای مختلف با شور و حال معنوی و حضور گسترده مردم در مساجد، عیدگاه‌ها و میدان‌های بزرگ برگزار شد.

برگزاری نماز عید سعید قربان در پاکستان

عید سعید قربان امروز در سراسر پاکستان با شور و حال معنوی و حضور گسترده مردم در مساجد، عیدگاه‌ها و میدان‌های بزرگ نماز عید برگزار شد.

از نخستین ساعات صبح روز چهارشنبه، شهر‌های بزرگ و کوچک پاکستان شاهد برگزاری اجتماعات گسترده نماز عید بود؛ جایی که علما و خطیبان در سخنرانی‌های خود بر فلسفه قربانی، روح ایثار و وحدت امت اسلامی تاکید کردند.

دعا برای وحدت جهان اسلام و حمایت از مظلومین و مستضعفین بویژه در فلسطین از جمله نکات مشترک تمام نماز‌های برگزار شده در پاکستان بود.

در پایتخت پاکستان، نماز عید قربان در مسجد باشکوه «فیصل» و دیگر مساجد و عیدگاه‌های شهر با حضور گسترده مردم برگزار شد و پس از اقامه نماز، برای صلح و اتحاد جهان اسلام دعا شد.

در شهر لاهور نیز هزاران نفر در مساجد و مراکز دینی نماز عید را ادا کردند و همزمان روند قربانی دام‌ها در مناطق مختلف آغاز شد.

مقامات امنیتی ایالت پنجاب اعلام کردند هزاران نیروی پلیس، تیم‌های واکنش سریع و نیرو‌های ویژه برای تأمین امنیت اجتماعات عید در حالت آماده‌باش قرار داشتند.

در کراچی نیز اجتماعات بزرگ نماز عید در مساجد، بارگاه امامان و فضا‌های باز برگزار شد و علمای دینی در خطبه‌های خود بر همبستگی امت اسلامی، حمایت از مردم فلسطین و کشمیر و ضرورت کمک به نیازمندان تاکید کردند. پس از نماز، مردم با در آغوش گرفتن یکدیگر عید را تبریک گفته و مراسم قربانی در نقاط مختلف شهر آغاز شد.

همزمان با آغاز سنت ابراهیمی، مردم پاکستان در مناطق شهری و روستایی قربانی دام‌ها را آغاز کرده‌اند و بخش قابل توجهی از گوشت قربانی میان نیازمندان و اقشار کم‌برخوردار توزیع می‌شود تا شادی عید با همه اقشار جامعه سهیم شود. در بسیاری از مناطق، خانواده‌ها بخشی از قربانی خود را برای همسایگان، خویشاوندان و خانواده‌های نیازمند اختصاص می‌دهند و گروه‌های خیریه نیز در توزیع گوشت قربانی مشارکت دارند.

دید و بازدید‌های خانوادگی، پذیرایی از مهمانان، حضور بر مزار درگذشتگان و گردهمایی‌های خانوادگی نیز از دیگر رسوم رایج عید قربان در پاکستان است.

بسیاری از خانواده‌ها پس از انجام قربانی با تهیه غذا‌های سنتی از گوشت قربانی، میزبان بستگان و دوستان خود می‌شوند و تلاش می‌کنند شادی این عید را با اطرافیان تقسیم کنند.

عید قربان در پاکستان که از آن به عنوان «عید بزرگ» نیز یاد می‌شود، یکی از مهم‌ترین مناسبت‌های مذهبی مسلمانان به شمار می‌رود؛ عیدی که نماد ایثار، بندگی، فداکاری و کمک به نیازمندان است و هر ساله جلوه‌ای گسترده از همبستگی اجتماعی و ارزش‌های دینی را در جامعه پاکستان به نمایش می‌گذارد.

برگزاری نماز عید سعید قربان در ایروان

نماز عید سعید قربان با حضور جمعی از مسلمانان، ایرانیان مقیم ارمنستان و نمازگزارانی از ملیت‌های مختلف، صبح امروز در مسجد کبود ایروان برگزار شد. این آیین عبادی ـ اجتماعی که از ساعت ۷ صبح آغاز شد، جلوه‌ای از همدلی، همبستگی و وحدت مسلمانان در پایتخت ارمنستان را به نمایش گذاشت.

مسجد کبود ایروان که از مهم‌ترین بنا‌های تاریخی ـ اسلامی این شهر به‌شمار می‌رود، تنها مسجد فعال در ایروان و یکی از نماد‌های حضور فرهنگی و دینی ایران در ارمنستان است. بر اساس منابع گردشگری و تاریخی ارمنستان، این مسجد در قرن هجدهم میلادی بنا شده و از آثار شاخص معماری ایرانی ـ اسلامی در مرکز ایروان محسوب می‌شود.

در آغاز مراسم، نمازگزاران در صفوف منظم و به‌هم‌پیوسته در صحن و فضای مسجد حضور یافتند و با ذکر‌های الله‌اکبر، لا اله الا الله و محمد رسول‌الله فضای معنوی ویژه‌ای را در این مکان تاریخی پدید آوردند. حضور مسلمانانی از ملیت‌های گوناگون در کنار ایرانیان مقیم ارمنستان، این مراسم را به صحنه‌ای از وحدت، برابری و همدلی اسلامی تبدیل کرد؛ مفاهیمی که در آموزه‌های حج و عید قربان جایگاهی بنیادین دارند.

عید قربان، یکی از مهم‌ترین اعیاد اسلامی، با مناسک حج و یادآوری ایمان و تسلیم حضرت ابراهیم (ع) پیوند خورده است. این عید، یادآور آمادگی حضرت ابراهیم برای قربانی‌کردن عزیزترین دارایی خود در مسیر فرمان الهی و نمادی از بندگی، اخلاص، ایثار و گذشت است. در سنت اسلامی، قربانی عید قربان همچنین با کمک به نیازمندان و تقویت روحیه همبستگی اجتماعی همراه است.

پیش از خطبه‌های نماز، محمد اسدی‌موحد، رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان، در سخنانی با اشاره به فلسفه عید قربان و مناسک حج، بر پیام‌های اخلاقی و اجتماعی این مناسبت تأکید کرد.

وی با تبیین مفهوم رمی جمرات در مناسک حج گفت: این عمل تنها یک مناسک ظاهری نیست بلکه نمادی از دوری‌جستن انسان مؤمن از وسوسه‌ها، ظلم، تفرقه و هر آن چیزی است که انسان و جامعه اسلامی را از مسیر الهی دور می‌سازد.

رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان با اشاره به اینکه رمی جمرات در سنت حج یادآور ایستادگی حضرت ابراهیم در برابر وسوسه‌های شیطان است، افزود: مسلمانان باید در زندگی فردی و اجتماعی خود نیز با عوامل تفرقه، خشونت، ظلم و بی‌عدالتی مقابله کنند. مناسک رمی جمرات در حج، به‌عنوان بخشی از آیین‌های نمادین این فریضه، یادآور رد وسوسه و ایستادگی در برابر شر است.

اسدی‌موحد در ادامه، با اشاره به شرایط جاری جهان اسلام، رژیم صهیونیستی را نمونه آشکار ظلم و خشونت علیه مسلمانان دانست و گفت: اقدامات این رژیم علیه مردم فلسطین، غزه، لبنان و نیز تجاوز به ایران، نشان‌دهنده ماهیت ضدانسانی و تفرقه‌افکنانه آن است.

وی همچنین با انتقاد از حمایت‌های آمریکا از این روند، تأکید کرد: جهان اسلام بیش از هر زمان دیگر نیازمند بصیرت، انسجام و تقویت صفوف وحدت است.

اسدی موحد در بخش دیگری از سخنان خود به فلسفه قربانی در عید قربان پرداخت و اظهار داشت: همان‌گونه که حضرت ابراهیم (ع) آماده شد عزیزترین دارایی خود را در راه رضای خدا نثار کند، مسلمان واقعی نیز باید در مسیر حقیقت، ایمان و رضایت الهی از دلبستگی‌های نفسانی عبور کند.

به گفته وی، پیام عید قربان تنها در قربانی ظاهری خلاصه نمی‌شود بلکه دعوتی به پاکی درون، فداکاری، بندگی، مسئولیت‌پذیری و آمادگی برای انفاق مال و جان در مسیر خیر و رضای الهی است.

پس از این سخنان، نماز عید سعید قربان به امامت حجت‌الاسلام رستمی امام مسجد کبود ایروان، اقامه شد.

وی در خطبه‌های نماز ضمن تبریک این عید بزرگ اسلامی به نمازگزاران، بر ضرورت وحدت و انسجام مسلمانان، تقویت پیوند‌های ایمانی و دعا برای عزت اسلام و مسلمانان تأکید کرد.

خطیب نماز عید قربان در مسجد کبود ایروان با اشاره به جایگاه عید قربان در تقویت روحیه عبودیت و همدلی، از نمازگزاران خواست با حفظ اخوت اسلامی، در برابر عوامل تفرقه‌افکن هوشیار باشند و برای صلح، عدالت و کرامت انسانی در جهان دعا کنند.

این مراسم با دعا برای اسلام و مسلمین، تقویت وحدت اسلامی، عزت ملت‌های مسلمان و پایان خشونت و ظلم علیه مردم بی‌گناه به پایان رسید. حضور گسترده نمازگزاران در مسجد کبود ایروان بار دیگر نشان داد که این مکان تاریخی، علاوه بر جایگاه معماری و فرهنگی خود، همچنان یکی از مهم‌ترین کانون‌های هویت دینی، همبستگی اجتماعی و ارتباط فرهنگی مسلمانان در ارمنستان است.

عید قربان در کشمیر با حضور میلیونی مسلمانان برگزار شد

عید قربان (عید الاضحی) روز چهارشنبه در سراسر دره کشمیر و دیگر مناطق جامو و کشمیر با حضور گسترده مسلمانان، برگزاری نماز‌های عید و اجرای سنت قربانی برگزار شد. میلیون‌ها نفر از مسلمانان این منطقه در آیین‌های مذهبی این روز شرکت کردند و با ذبح دام، یاد فداکاری حضرت ابراهیم (ع) را گرامی داشتند.

جامو و کشمیر که با جمعیتی بیش از ۱۰ میلیون مسلمان، تنها ایالت با اکثریت مسلمان در هند محسوب می‌شود، از ساعات اولیه صبح شاهد حضور پرشمار مردم در مساجد، زیارتگاه‌ها و محل‌های برگزاری نماز عید بود. مردان، زنان و کودکان پس از اقامه نماز عید به دیدار بستگان و دوستان رفته و این مناسبت را جشن گرفتند.

با این حال، برگزاری مراسم عید امسال نیز با محدودیت‌هایی در برخی از مهم‌ترین مراکز مذهبی سرینگر همراه بود. مقام‌های دولتی اجازه برگزاری نماز عید در مسجد جامع سرینگر، بزرگ‌ترین مسجد کشمیر، را صادر نکردند. همچنین مقامات از حضور و مشارکت مستقیم امام و خطیب ارشد این مسجد در مراسم نماز عید جلوگیری کردند. این اقدام با واکنش شماری از شخصیت‌های مذهبی و سیاسی منطقه روبه‌رو شد که آن را محدودیتی بر فعالیت‌های مذهبی دانستند.

علاوه بر این، عیدگاه سرینگر، محل سنتی و تاریخی برگزاری نماز‌های عید در پایتخت کشمیر نیز از سوی نیرو‌های امنیتی مسدود شد و از تجمع نمازگزاران در این مکان جلوگیری به عمل آمد. عیدگاه سرینگر در دهه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین مراکز برگزاری نماز‌های عید در کشمیر بوده و معمولاً ده‌ها هزار نفر در آن حضور می‌یافتند.

با وجود این محدودیت‌ها، نماز‌های عید در صد‌ها مسجد، زیارتگاه و فضای باز در سایر نقاط دره کشمیر و مناطق مختلف جامو و کشمیر برگزار شد و جمعیت عظیمی از مسلمانان در آن شرکت کردند. علمای دینی در خطبه‌های عید بر ارزش‌های ایثار، فداکاری، کمک به محرومان و حفظ وحدت و همبستگی اجتماعی تأکید کردند.

مسلمانان شیعه و سنی در سراسر منطقه در مراسم عید قربان مشارکت داشته و سنت قربانی را به جا آوردند. بخش قابل توجهی از گوشت قربانی میان خانواده‌های کم‌درآمد، یتیمان و نیازمندان توزیع شد؛ اقدامی که یکی از مهم‌ترین جلوه‌های اجتماعی و انسانی این عید اسلامی به شمار می‌رود.

بازار‌های محلی نیز در روز‌های منتهی به عید شاهد رونق خرید دام، مواد غذایی و اقلام مورد نیاز خانواده‌ها بودند. با این حال، بسیاری از شهروندان تأکید کردند که مراسم امسال بیش از آنکه رنگ و بوی تجملات داشته باشد، در فضایی ساده، معنوی و همراه با توجه به وضعیت اقتصادی خانواده‌ها برگزار شد.

مقام‌های محلی برای مدیریت ترافیک، تأمین خدمات عمومی و حفظ نظم در روز عید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کرده بودند و مراسم در بیشتر مناطق بدون حادثه خاصی برگزار شد.

عید قربان در کشمیر افزون بر جنبه‌های عبادی، همواره نمادی از همبستگی اجتماعی، کمک به نیازمندان و تقویت پیوند‌های خانوادگی و اجتماعی بوده است. با این حال، تداوم محدودیت‌ها در مسجد جامع سرینگر و عیدگاه این شهر بار دیگر به یکی از موضوعات مورد بحث در فضای عمومی و سیاسی منطقه تبدیل شد؛ موضوعی که هر ساله در مناسبت‌های مهم مذهبی توجه افکار عمومی را به خود جلب می‌کند.