پخش زنده
امروز: -
آیین سنتی و کهن گلغلتان در فهرست آثار ملی کشور ثبت و رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم که از آیینهای بومی و ارزشمند منطقه کاشان به شمار میرود، نمادی از پیوند عمیق مردم با سنتها، طبیعت و فرهنگ اصیل ایرانی است.
در مراسم رونمایی از ثبت ملی این آیین با شماره ۱۷۷، مسئولان فرهنگی و محلی بر ضرورت حفظ و معرفی آیینهای بومی تأکید کردند و ثبت ملی گلغلتان را گامی مهم در مسیر صیانت از هویت فرهنگی مناطق مختلف کشور دانستند.
به گفته برگزارکنندگان، این ثبت ملی میتواند زمینهساز رونق گردشگری فرهنگی، معرفی ظرفیتهای محلی و انتقال این میراث ارزشمند به نسلهای آینده باشد.