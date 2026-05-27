مدیرکل قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش از ابلاغ رهنمود‌های اجرایی دهه امامت و ولایت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز، برنامه‌های دهه امامت و ولایت که از ۶ تا ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ مصادف با ۱۰ تا ۱۸ ذی‌الحجه است، تشریح کرد.

وی با اشاره به شعار محوری این دهه «غدیر، میثاق امت با ولایت»، دهه امامت و ولایت را فرصتی مغتنم برای تبیین فلسفه امامت، بازخوانی الگوی حکمرانی علوی و تقویت هویت دینی دانش‌آموزان، والدین و فرهنگیان دانست.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز با تأکید بر محوریت «جشن‌های دانش‌آموزی شاد، بانشاط و معرفت‌افزا» در بستر هیات دانش‌آموزی، از دو ویژه‌برنامه ملی در این ایام رونمایی کرد.

به گفته وی پویش «نقل علوی» با الهام از کتاب «بهشت غدیر» یکی از برنامه هاست.

باقری در این باره اظهار کرد: به منظور ترویج فرهنگ غدیر به زبان هنر و نقالی، نمونه نقالی فاخر میرزا مرشد برگرفته از کتاب «بهشت غدیر» (تولید مؤسسه فرهنگی هنری سرو امید) در کانال هیات دانش‌آموزی بارگذاری می‌شود.

وی اضافه کرد: دانش‌آموزان می‌توانند با الگوگیری از این اثر، در میادین و اجتماعات شبانه به نقالی بپردازند و فیلم آن را به دبیرخانه ارسال کنند. به بهترین آثار جوایز ارزنده‌ای نیز اهدا خواهد شد.

باقری دومین ویژه برنامه را طرح ملی «خطبه‌خوانی نهج‌البلاغه» پیش از خطبه‌های نماز جمعه اعلام کرد و افزود: با پیگیری‌های انجام شده و هماهنگی با معاون فرهنگی شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور، در ایام دهه مبارک امامت و ولایت، شاهد خطبه‌خوانی نهج‌البلاغه توسط دانش‌آموزان و فرهنگیان برگزیده رشته نهج‌البلاغه، پیش از خطبه‌های نماز جمعه خواهیم بود. این مصوبه از سوی شورای سیاست‌گذاری به ستاد‌های استانی نماز جمعه سراسر کشور ابلاغ شده است و همکاران استان‌ها می‌توانند هماهنگی لازم را با مسئولین نماز جمعه استان خود به عمل آورند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز در پایان با تأکید بر شعار سال و با اشاره به الزامات اجرایی از جمله، برپایی موکب‌های پذیرایی توسط هیئات دانش‌آموزی، تجلیل از خانواده شهدای دانش‌آموز و برگزاری ویژه برنامه‌های مختلف به ویژه به یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و نشر حداکثری هشتگ #بیتاب_میناب با بهره‌مندی از ظرفیت فضای مجازی و رسانه ملی شد.