کشاورزان شهرستان آباده با تولید ۴۰۰ کیلووات برق خورشیدی، هم از خاموشی معاف شدند و هم درآمدزایی کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، به گفته آزادی، رئیس اداره برق آباده، هر نیروگاه ۵۰ کیلوواتی برق ۴۰ مشترک خانگی را تأمین میکند و کشاورزان میتوانند تا ۸۰ درصد از ظرفیت قراردادی خود را فروش برسانند.
صاحبان ۱۰ حلقه چاه کشاورزی در شهرستان آباده با نصب نیروگاههای خورشیدی، توانستند ۴۰۰ کیلووات برق تولید کنند. این اقدام باعث شد کشاورزان هم از خاموشیهای برنامهریزیشده معاف شوند و هم با فروش برق به شبکه سراسری، درآمد کسب کنند.
مزایای اقتصادی
کشاورزان علاوه بر تأمین برق مورد نیاز خود، میتوانند برق مازاد را با قراردادهای ۲۰ ساله یا از طریق بورس انرژی بفروشند.
تأثیر بر شبکه برق
این نیروگاهها به پایداری صنعت برق کشور کمک کرده و با جایگزینی انرژی پاک، مصرف سوختهای فسیلی را کاهش میدهند.
جلیلی، مسئول انرژیهای نو توزیع برق آباده، تأکید کرد : این طرح گام مهمی در بهرهوری بخش کشاورزی است و کشاورزان را از خاموشیهای اجباری نجات میدهد.