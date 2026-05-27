اهالی شهرستان شهریار در هشتاد و هفتمین شب پیاپی، با تجمعی باشکوه و با فریاد‌های حماسی «حیدر حیدر»، بر وفاداری خود به مسیر رهبری و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شهرستان شهریار شامگاه امروز شاهد هشتاد و هفتمین میعاد شبانه مردم خودخواه و ولایت‌مدار بود. در حالی که کشور در روز‌های حساس و سرنوشت‌ساز پس از شهادت رهبر فقید انقلاب قرار دارد، مردم شهریار بار دیگر ثابت کردند که در لحظات سخت، در میدان ایستادگی می‌کنند.

در این مراسم، فراتر از تجمعات معمول، شاهد حضور پرشور و بی‌نظیر مردم شهرک امیریه بودیم؛ اهالی امیریه که همواره به عنوان «مردمان همیشه در صحنه» شناخته می‌شوند، همگام با دیگر نقاط کشور، هشتاد و هفتمین شبِ میدان‌داری خود را با عزمی راسخ ثبت کردند.