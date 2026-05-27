مدیرکل هواشناسی استان اردبیل با توصیف پدیدههای جوی مورد انتظار در روزهای پیشرو از جمله افزایش نسبی دمای هوا، وزش باد به نسبت شدید (گرمیج) و فراگیر شدن گرد و غبار فرامنطقهای خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، مجید کوهی با تاکید بر لزوم توجه به توصیههای مندرج در هشدار هواشناسی سطح زرد شماره ۹ گفت: امروز با پایداری شرایط جوی ضمن افزایش دمای هوا، آسمانی بیشتر صاف همراه با وزش باد پیشبینی میشود.
وی بیان کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه (هفتم و هشتم خرداد) پدیده غالب در مناطق مرکزی و جنوبی استان وزش باد جنوبی (گرمیج) خواهد بود که البته در روز جمعه وزش باد با سرعت تند تا به نسبت شدید پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل اضافه کرد: روزهای پنجشنبه و جمعه با توجه به تداوم وزش باد و نفوذ گرد و غبار از مناطق غربی کشور، احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی از مناطق استان اردبیل دور از انتظار نیست؛ همچنین اواخر وقت جمعه با نفوذ سامانه بارشی شاهد کاهش دمای هوا و شرایط جوی ناپایدار تا اوایل هفته آینده خواهیم بود.
کوهی گفت: با توجه به شرایط جوی و ناپایداریهای فصلی محلی تا پایان هفته جاری در برخی از مناطق استان اردبیل به ویژه در ساعتهای بعد از ظهر و عصر رخداد رگبار و رعد و برق محتمل است.